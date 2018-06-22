В Украину идет похолодание

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будут определять атмосферные фронты и довольно холодный воздух, перемещающийся с запада.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 23 июня, особенно похолодает в северо-западной половине страны; лишь восточная часть останется в жаркой и преимущественно сухой воздушной массе.

Временами ожидаются дожди, местами с грозами, в центральных и южных областях кое-где град и шквалы 17-22 м/с, ночью в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях – местами сильные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Температура в западных регионах, а также в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 9-15°, днем 14-20°, на остальной территории ночью 15-22°, днем 21-27°, в восточных областях 30-34°.

В Киеве 23 июня временами дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 15-17°.

Погода на 23 июня

В воскресенье, 24 июня, в Украине ночью в восточных регионах, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях прогнозируются дожди, местами гроза, днем в западных и Житомирской областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Температура в южных и восточных регионах, и Днепропетровской области ночью 12-18°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве 24 июня ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°.

Погода на 24 июня

По состоянию на 9:00 утра пятницы, 22 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°; в Днепре возле Киева 23°.