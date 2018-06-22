Парубій підписав закон про запуск Антикорупційного суду

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Про це він повідомляє 22 червня на своїй сторінці в Twitter.

"Щойно підписав Закон України №8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", - пише він.