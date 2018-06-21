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Рада прийняла закон про запуск Антикорупційного суду

Четвер, 21 червня 2018, 13:33
Рада прийняла закон про запуск Антикорупційного суду

Верховна Рада ухвалила закон 8497 про утворення Вищого антикорупційного суду.

За відповідне рішення проголосували 265 депутатів.

За словами доповідача з питання заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова, цей проект закону спрямований на реалізацію закону про Вищий антикорупційний суд і дасть змогу розпочати процедури зі створення і забезпечення діяльності ВАС у Києві.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду був потрібен ще один закон.

19 червня президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Мова йде про правку, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що цієї правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

Згодом у Раді зареєстрували проект щодо зміни скандальної правки у законі про ВАС. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадазаконодавствоАнтикорупційний суд
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