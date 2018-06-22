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Поліція завершила формування підрозділів КОРД по всій Україні

П'ятниця, 22 червня 2018, 17:14

Національна поліція повністю завершила формування територіальних підрозділів поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" .

Про це повідомив 22 червня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Віті Поштовій на Київщині на випуску бійців КОРД, які будуть служити в Черкаській та Тернопільській областях, інформує прес-центр Нацполіції.

"Сьогодні відбувся чотирнадцятий випуск поліцейських, які пройшли нелегкі випробування та здали важкий іспит.  Ці поліцейські отримають сертифікати та будуть призначені у відділи для проведення спеціальних поліцейських операцій в управліннях КОРД в Черкаській та Тернопільській областях. Цей випуск повністю завершує стовідсоткове формування територіальних підрозділів КОРД", – зазначив він.

 
 

Аброськін подякував партнерам зі Сполучених Штатів Америки за вклад в розбудову підрозділу КОРД, зокрема – за надану технічну і методичну допомогу.

У свою чергу спеціальний агент з правоохоронних питань Посольства США в Україні Метью Торесон привітав випускників і додав, що посольство США в Україні й надалі підтримуватиме розвиток спецпідрозділу КОРД.

Підрозділ Національної поліції КОРД створений для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких перевищує можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Розпочав діяти у березні 2016 року.

Зазначалося, що в разі необхідності спецпризначенці КОРД можуть брати участь в спецопераціях зі знешкодження небезпечних злочинців, звільненню заручників і здійсненні силової підтримки інших підрозділів поліції, а також брати участь в антитерористичних операціях під егідою СБУ.

Українська правда

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Теми: поліція
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