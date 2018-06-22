Полиция завершила формирование подразделений КОРД по всей Украине

Национальная полиция полностью завершила формирование территориальных подразделений полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапной действия".

Об этом сообщил 22 июня первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Вите Почтовой Киевской области на выпуске бойцов КОРД, которые будут служить в Черкасской и Тернопольской областях, сообщает пресс-центр Нацполиции.

"Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые прошли нелегкие испытания и сдали трудный экзамен. Эти полицейские получат сертификаты и будут назначены в отделы для проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершает стопроцентное формирование территориальных подразделений КОРД", - отметил он.

Аброськин поблагодарил партнеров из США за вклад в развитие подразделений КОРД, в частности - за предоставленную техническую и методическую помощь.

В свою очередь специальный агент по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Мэтью Торесон поздравил выпускников и добавил, что посольство США в Украине и в дальнейшем будет поддерживать развитие спецподразделения КОРД.

Подразделение Национальной полиции КОРД создан для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых превышает возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Начал действовать в марте 2016 года.

Отмечалось, что в случае необходимости спецназовцы КОРД могут участвовать в спецоперациях по обезвреживанию опасных преступников, освобождению заложников и осуществлению силовой поддержки других подразделений полиции, а также принимать участие в антитеррористических операциях под эгидой СБУ.