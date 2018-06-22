У групи злочинців вилучили речовину з потужним гамма-випромінюванням
Контррозвідка Служби безпеки України затримала 6 членів злочинного угрупування, які збиралися продати в Україні радіоактивну речовину Радій-226.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За його даними, ОЗУ було викрито під час "багатоетапної спецоперації". Трьом із затриманих злочинців вже оголошено про підозру, вони арештовані судом.
Згідно з повідомленням, оперативники встановили, що Радій-226 ввезли до України контрабандою з однієї із країн Центральної Європи.
"Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір’ї схованку на глибині понад 2 метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина", - розповідають у СБУ.
За інформацією спецслужби, експертиза встановила, що радіоактивну речовину вироблено у 1930-х роках чехословацькою компанією Radiumchema.
В СБУ зазначили, що Радій-226 у тій кількості, яку було вилучено у злочинців, є "потужним джерелом гамма-випромінювання" і без належного зберігання міг призвести до радіоактивного зараження людей та місцевості.
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