У группы преступников изъяли вещество с мощным гамма-излучением

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Пятница, 22 июня 2018, 17:25

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 6 членов преступной группировки, которые собирались продать в Украине радиоактивное вещество Радий-226.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его данным, ОПГ была разоблачена во время "многоэтапной спецоперации". Трем из задержанных преступников уже объявлено о подозрении, они арестованы судом.

Согласно сообщению, оперативники установили, что Радий-226 ввезли в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

"Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более 2 метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилась радиоактивное вещество", - рассказывают в СБУ.

 

По информации спецслужбы, экспертиза установила, что радиоактивное вещество произведено в 1930-х годах чехословацкой компанией Radiumchema.

В СБУ отметили, что Радий-226 в том количестве, которое было изъято у преступников, является "мощным источником гамма-излучения" и без надлежащего хранения мог привести к радиоактивному заражению людей и местности.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествие СБУ
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