Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У группы преступников изъяли вещество с мощным гамма-излучением

Пятница, 22 июня 2018, 17:25

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 6 членов преступной группировки, которые собирались продать в Украине радиоактивное вещество Радий-226.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его данным, ОПГ была разоблачена во время "многоэтапной спецоперации". Трем из задержанных преступников уже объявлено о подозрении, они арестованы судом.

Согласно сообщению, оперативники установили, что Радий-226 ввезли в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

"Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более 2 метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилась радиоактивное вещество", - рассказывают в СБУ.

 

По информации спецслужбы, экспертиза установила, что радиоактивное вещество произведено в 1930-х годах чехословацкой компанией Radiumchema.

В СБУ отметили, что Радий-226 в том количестве, которое было изъято у преступников, является "мощным источником гамма-излучения" и без надлежащего хранения мог привести к радиоактивному заражению людей и местности.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: