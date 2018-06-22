Балух переходить на сухе голодування – захисник

Український політв'язень Володимир Балух, який утримується в СІЗО в окупованому Криму, прийняв рішення перейти на сухе голодування.

Про це сайту "15 минут" повідомив громадський захисник українця архієпископ Климент.

"Спілкувався з Балухом. Володя повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО прийняло рішення виселити його з одиночної камери і перевести його в загальну камеру, оскільки вони вважають, що Володя припинив голодування. Володя офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування", – повідомив громадський захисник.

У Міністерстві закордонних справ України вимагають забезпечити доступ до Балуха українських лікарів і наполягають на його звільненні.

Під час слухання в так званому "Роздольненському районному суді" в анексованому Криму Володимира Балуха допитали в якості підсудного, він розповів про приниження та провокації з боку адміністрації Сімферопольського СІЗО.

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"Повідомив докладно про те, як "потерпілий" (начальник ІТТ Володимир Ткаченко) протягом довгого періоду часу ображав і принижував його за національною ознакою, як неодноразово він застосовував до Балуха фізичне насильство", - розповіла після засідання адвокат політв'язня Ольга Дінзе.

За її словами, адміністрація виправної установи має намір не допустити дострокового звільнення українця, тому готує на Балуха негативну характеристику особистості.

Як відзначають журналісти, Балух прийшов на засідання в українській вишиванці, він дуже схуд, виглядав виснаженим.

Наступне засідання призначене на 2 липня.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.



Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).



Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.



МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста.