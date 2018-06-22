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Балух переходит на сухую голодовку – защитник

Пятница, 22 июня 2018, 17:37
Балух переходит на сухую голодовку – защитник
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Украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, принял решение перейти на сухую голодовку.

Об этом сайту "15 минут" сообщил общественный защитник украинца архиепископ Климент.

"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить его из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", — сообщил общественный защитник.

 
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В Министерстве иностранных дел Украины потребовали обеспечить доступ к Балуху украинских врачей и настаивают на его освобождении.

Во время слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексированном Крыму Владимир Балух был допрошен в качестве подсудимого и рассказал об унижениях и провокациях со стороны администрации Симферопольского СИЗО.

"Сообщил подробно о том, как потерпевший (начальник ИВС Владимир Ткаченко) на протяжении долгого периода времени подвергал его оскорблениям и унижениям по национальному признаку, как неоднократно он применял к Балуху физическое насилие", — рассказала после заседания адвокат политзаключенного Ольга Динзе.

По ее словам, администрация исправительного учреждения намерена не допустить досрочного освобождения украинца, поэтому готовит на Балуха негативную характеристику личности.

Как отмечают журналисты, Балух пришел на заседание в украинской вышиванке, он очень похудел, выглядел изможденным и истощенным.

Следующее заседание назначено на 2 июля.

Балух  объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники подчеркивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: заложникиКрымправа человека
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