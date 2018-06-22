Лікарі кажуть, що у Сенцова відмовляють рецептори – омбудсмен
Ситуація зі станом здоров’я українського політв’язня режисера Олега Сенцова є дуже загрозливою, наступна криза може статися в будь-який момент.
Про це після розмови з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе повідомляє у п’ятницю український омбудсмен Людила Денісова.
"Поговорила з адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе. Дмитро сьогодні знову був в Олега. Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори. Друга криза (перша була на 26-й день голодування) може статися в будь-який момент", – пише вона.
За словами Денісової, адвокат припускає, що з цього моменту одразу почнуть примусове годування Сенцова.
"Ситуація небезпечна! Тому я звертаюсь до керівника Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка з проханням терміново надати допуск мені на відвідання Олега Сенцова!", – наголошує омбудсмен.
В той же час вона повідомляє, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова наполягає на відвідуванні арештованого директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського до відвідування українського режисера.
Олег Сенцов голодує уже 40 днів.
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