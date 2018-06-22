Лікарі кажуть, що у Сенцова відмовляють рецептори – омбудсмен

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П'ятниця, 22 червня 2018, 18:06

Ситуація зі станом здоров’я українського політв’язня режисера Олега Сенцова є дуже загрозливою, наступна криза може статися в будь-який момент.

Про це після розмови з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе повідомляє у п’ятницю український омбудсмен Людила Денісова.

"Поговорила з адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе. Дмитро сьогодні знову був в Олега. Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори. Друга криза (перша була на 26-й день голодування) може статися в будь-який момент", – пише вона.

За словами Денісової, адвокат припускає, що з цього моменту одразу почнуть примусове годування Сенцова. 

"Ситуація небезпечна! Тому я звертаюсь до керівника Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка з проханням терміново надати допуск мені на відвідання Олега Сенцова!", – наголошує омбудсмен.

В той же час вона повідомляє, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова наполягає на відвідуванні арештованого директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського до відвідування українського режисера.

Олег Сенцов голодує уже 40 днів.

Українська правда

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Теми: Сенцов заручники
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