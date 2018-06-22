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Врачи говорят, что у Сенцова отказывают рецепторы – омбудсмен

Пятница, 22 июня 2018, 18:06
Врачи говорят, что у Сенцова отказывают рецепторы – омбудсмен

Ситуация с состоянием здоровья украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова угрожающая, следующий кризис может произойти в любой момент.

Об этом после разговора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе сообщает в пятницу украинский омбудсмен Людила Денисова.

"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодания) может произойти в любой момент", - пишет она.

По словам Денисовой, адвокат предполагает, что с этого момента сразу начнут принудительное кормление Сенцова.

"Ситуация опасна! Поэтому я обращаюсь к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить допуск мне на посещение Олега Сенцова!", - отмечает омбудсмен.

В то же время она сообщает, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова настаивает на посещении арестованного директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до посещения украинского режиссера.

Олег Сенцов голодает уже 40 дней.

Украинская правда
Темы: Сенцовзаложники
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