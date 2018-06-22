Врачи говорят, что у Сенцова отказывают рецепторы – омбудсмен
Ситуация с состоянием здоровья украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова угрожающая, следующий кризис может произойти в любой момент.
Об этом после разговора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе сообщает в пятницу украинский омбудсмен Людила Денисова.
"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодания) может произойти в любой момент", - пишет она.
По словам Денисовой, адвокат предполагает, что с этого момента сразу начнут принудительное кормление Сенцова.
"Ситуация опасна! Поэтому я обращаюсь к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить допуск мне на посещение Олега Сенцова!", - отмечает омбудсмен.
В то же время она сообщает, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова настаивает на посещении арестованного директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до посещения украинского режиссера.
Олег Сенцов голодает уже 40 дней.
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