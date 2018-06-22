На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у вбивствах і зґвалтуваннях

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали підозрюваного в кількох убивствах і зґвалтуваннях.

Про це 22 червня повідомив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В‘ячеслав Аброськін, інформує прес-центр Нацполіції.

За його словами, упродовж травня-червня 2018 року на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області сталося шість нападів на жінок. У результаті цих злочинів дві потерпілі загинули, ще чотири – зазнали фізичного насильства. Зловмисник грабував жінок та забирав їхні особисті речі.

"Після збору та аналізу всієї інформації стало зрозуміло, що всі потерпілі жінки мають вік від 18 до 38 років. Всі злочини вчинено схожим способом, жертви схожі між собою за зовнішніми ознаками. Крім того, збігався час скоєння злочину – після 21-ї години", – пояснює Аброськін.

До проведення розшукових заходів щодня залучалося близько півтисячі людей: поліцейських, бійців Нацгвардії, військовослужбовців, громадян.

"18 червня ми встановили особу, причетну до скоєння цих злочинів. Зібрано всі докази. На сьогодні особа затримана, заарештована, утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік дає покази, і практично по всіх епізодах убивств або розбійних нападів зібрано доказову базу. На сьогодні зловмиснику оголошено підозру по шести епізодах", – підкреслив перший заступник глави Нацполіції.

Аброськін зазначає, що правоохоронці вилучили мобільні телефони та особисті речі потерпілих, а також інші докази, які вказують на винуватість затриманого чоловіка.

За словами начальника Департаменту карного розшуку Сергія Тіхонова, фоторобот з прикметами нападника спеціалісти склали з показів уцілілих жінок.

Поліція також оприлюднила відео з деякими слідчими діями.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали 35-річного раніше судимого мешканця Кривого Рогу. З‘ясовано, що він звільнився з місць позбавлення волі наприкінці 2017 року.

Слідчі дії чоловіка кваліфікували за статтями 187 (Розбій) та 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд узяв підозрюваного під варту на 60 діб.

Затриманому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.