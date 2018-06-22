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На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийствах и изнасилованиях

Пятница, 22 июня 2018, 18:43

В Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемого в нескольких убийствах и изнасилованиях.

Об этом 22 июня сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует пресс-центр Нацполиции.

По его словам, в течение мая-июня 2018 на территории города Кривой Рог Днепропетровской области произошло шесть нападений на женщин. В результате этих преступлений две пострадавшие погибли, еще четыре – подверглись физическому насилию. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

"После сбора и анализа всей информации стало понятно, что все пострадавшие женщины имеют возраст от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадал время совершения преступления – после 21 часов", - объясняет Аброськин.

К проведению розыскных мероприятий ежедневно привлекалось около полутысячи человек: полицейских, бойцов Нацгвардии, военнослужащих, граждан.

"18 июня мы установили лицо, причастное к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодня человек задержан, арестован, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически по всем эпизодам убийств или разбойным нападениям собрана доказательная база. На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам", - подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции.

Аброськин отмечает, что правоохранители изъяли мобильные телефоны и личные вещи потерпевших, а также другие доказательства, указывающие на виновность задержанного мужчины.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Сергея Тихонова, фоторобот с приметами нападающего специалисты составили с показаний уцелевших женщин.

Полиция также обнародовала видео с некоторыми следственными действиями.

В результате спецоперации правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя Кривого Рога. Выяснено, что он освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

Следственные действия мужчины квалифицировали по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд заключил подозреваемого под стражу на 60 суток.

Задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Темы: криминалДнепропетровская область
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