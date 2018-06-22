СБУ затримала росіян, які "вибивали" гроші з бізнесменів

Співробітники Служби безпеки затримали чотирьох громадян Росії, які вимагали з двох українських підприємців 70 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Організатор банди та троє його спільників, уродженці Північного Кавказу, двоє з яких раніше судимі за вимагання та викрадення людей, діяли на території Київської та Черкаської областей", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що затримані вимагали від київського бізнесмена 35 тисяч доларів за нібито охорону його готелю.

Також, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера — цадика Рабі Нахмана.

Правоохоронці затримали зловмисників у Києві під час одержання "траншу" у розмірі 8 тисяч доларів від одного з бізнесменів.

Їм оголошено про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) ККУ.