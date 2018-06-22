СБУ задержала россиян, которые "выбивали" деньги из бизнесменов

Сотрудники Службы безопасности задержали четырех граждан России, требовали с двух украинских предпринимателей 70 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовали на территории Киевской и Черкасской областей", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что задержанные требовали от киевского бизнесмена 35 тысяч долларов за якобы охрану его отеля.

Также, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую ​​же сумму в коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.

Правоохранители задержали злоумышленников в Киеве во время получения "транша" в размере 8 тысяч долларов от одного из бизнесменов.

Им объявлено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК.