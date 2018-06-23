МЗС Молдови: РФ "не має реагувати нервово" на резолюцію ООН щодо Придністров’я

Москва "не повинна нервово реагувати" на резолюцію Генасамблеї ООН про виведення російських військ з Придністров'я.

Про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Тудор Ульяновські в ефірі телеканалу TVR.

"Сьогодні ми продемонстрували, що придністровський конфлікт не є внутрішньою ситуацією, а є порушенням міжнародного права третьою країною, яка підтримує війська на нашій суверенній території", - сказав він.

"Той факт, що сьогодні ООН прийняла цю резолюцію з 64 прихильниками, визнала легітимність попередніх вимог Республіки Молдова про виведення російських військ і боєприпасів з лівого берега Дністра", - додав міністр.

За його словами, Москва не повинна нервово реагувати після цієї резолюції, в Кремлі знають про ці вимоги, тому Росія повинна дотримуватися зобов'язань, взятих на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році.

Тоді Росія зобов'язалася вивести війська з Придністров'я до 2002 року, проте цього не було зроблено.

Як повідомлялось, Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону. Документ підтримали 64 держави, проти проголосували 15 країн, ще 83 - утрималися.