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МИД Молдовы: РФ "не должна реагировать нервно" на резолюцию ООН по Приднестровью

Суббота, 23 июня 2018, 03:37
МИД Молдовы: РФ не должна реагировать нервно на резолюцию ООН по Приднестровью

Москва "не должна нервно реагировать" на резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски в эфире телеканала TVR.

"Сегодня мы продемонстрировали, что приднестровский конфликт не является внутренней ситуацией, а нарушение международного права третьей страной, которая поддерживает войска на нашей суверенной территории", - сказал он.

"Тот факт, что сегодня ООН приняла эту резолюцию из 64 сторонниками, признала легитимность предыдущих требований Республики Молдова о выводе российских войск и боеприпасов с левого берега Днестра", - добавил министр.

По его словам, Москва не должна нервно реагировать после этой резолюции, в Кремле знают об этих требованиях, поэтому Россия должна придерживаться обязательств, взятых на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.

Тогда Россия обязалась вывести войска из Приднестровья до 2002 года, однако это не было сделано.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона. Документ поддержали 64 государства, против проголосовали 15 стран, еще 83 - воздержались.

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