Ізраїль призупиняє участь в Раді ООН з прав людини

Ізраїль призупинив свою участь у Раді ООН з прав людини, через кілька днів після того, як Сполучені Штати оголосили про свій вихід із цього органу.

Про це пише AP.

Говорячи на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати це питання, дипломати заявили, що Ізраїль "знизив" свою участь в раді, щоб наблизити свою позицію до позиції США.

Дипломати попередили, що цей крок не є остаточним і може змінюватися. Ізраїль не є одним з 47 держав-членів Ради, але брав участь, як і більшість інших країн, в якості спостерігача.

Роландо Гомес, представник ради, підтвердив, що Ізраїль не брав участі в пленарному засіданні в п'ятницю.

У міністерстві закордонних справ Ізраїлю відмовилося від коментарів.

Ізраїль довгий час мав напружені стосунки з Радою і звинувачував її в упередженості. На думку ізраїльських дипломатів, Рада ігнорує або применшує випадки порушення прав в інших країнах, включаючи власних членів.

Нагадаємо, 19 червня США оголосили про свій вихід з Ради ООН з прав людини, звинувативши Раду у політизованості та відсутності проведення необхідних реформ.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху привітав вихід США з Ради. Адміністрація Трампа наполягає на тому, що Рада упереджено ставиться до Ізраїля. Вихід США став першим випадком за 12 років існування Ради, коли його покидає держава-член.