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Израиль приостанавливает участие в Совете ООН по правам человека

Суббота, 23 июня 2018, 07:15

Израиль приостановил свое участие в Совете ООН по правам человека, спустя несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о своем выходе их этого органа.

Об этом пишет AP.

Говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, дипломаты заявили, что Израиль "снизил" свое участие в совете, чтобы приблизить свою позицию к позиции США.

Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может меняться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя.

Роландо Гомес, представитель совета, подтвердил, что Израиль не участвовал в пленарном заседании в пятницу.

В министерстве иностранных дел Израиля отказалось от комментариев.

Израиль долгое время имел напряженные отношения с Советом и обвинял его в предвзятости. По мнению израильских дипломатов, Совет игнорирует или преуменьшает случаи нарушения прав в других странах, включая собственных членов.

Напомним, 19 июня США объявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека, обвинив Совет в политизированности и отсутствии проведения необходимых реформ.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствовал выход США из Совета. Администрация Трампа настаивает на том, что Совет предвзято относится к Израилю. Выход США стал первым случаем за 12 лет существования Совета, когда его покидает государство-член.

Темы: ИзраильООНправа человекаСША
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