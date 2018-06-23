У Карпатах випав сніг, Україні обіцяють різку зміну погоди

23 червня на Чорногірському хребті у Карпатах випав сніг.

Про це йдеться у повідомленні рятувальників з Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

За повідомленням, вранці у суботу на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а температура знизилася до 0°С.

За даними рятувальників, протягом тижня температура повітря на Чорногорі становила від +7 до +10.

Також сніг випав на Свидовці в урочищі Драгобрат.

Як повідомив глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, з Драгобрату, де на високогір'ї випав сніг, евакуюють дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. За даними ДержНС, група туристів налічує 35 осіб.

"Через різке пониження температури в ніч на суботу на високогір’ї випав сніг. Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки. У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей", - повідомив Москаль.

За його словами, на місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району.

Згодом у ДержНС повідомили, що об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та супроводжують їх до найближчого населеного пункту.

"Стан здоров’я туристів задовільний, медичної допомоги вони не потребували", - заявили у відомстві.

фото - прес-служба ДержНС

У ДержНС також попередили, що 23 червня в Україні очікується різка зміна погоди: крім східних регіонів, місцями очікуються грози, у центральних та південних областях - подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі.

Також 23 червня на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сірету (Чернівецька, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м, а у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.