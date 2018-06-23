У Карпатах випав сніг, Україні обіцяють різку зміну погоди

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Субота, 23 червня 2018, 10:14

23 червня на Чорногірському хребті у Карпатах випав сніг. 

Про це йдеться у повідомленні рятувальників з Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

За повідомленням, вранці у суботу на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а температура знизилася до 0°С. 

 
 

За даними рятувальників, протягом тижня температура повітря на Чорногорі становила від +7 до +10. 

Також сніг випав на Свидовці в урочищі Драгобрат. 

Як повідомив глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, з Драгобрату, де на високогір'ї випав сніг, евакуюють дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей.  За даними ДержНС, група туристів налічує 35 осіб. 

"Через різке пониження температури в ніч на суботу на високогір’ї випав сніг. Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки. У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей", - повідомив Москаль.

За його словами, на місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району. 

У ДержНС у свою чергу попередили, що 23 червня в Україні очікується різка зміна погодикрім східних регіонів,  місцями очікуються грози, у центральних та південних областях - подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі. 

Також 23 червня на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сірету (Чернівецька, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м,  а у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків. 

 

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Теми: погода
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