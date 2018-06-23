В Карпатах выпал снег, Украине обещают резкое изменение погоды

23 июня на Черногорском хребте в Карпатах выпал снег.

Об этом говорится в сообщении спасателей Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Согласно сообщению, утром в субботу на горе Поп Иван Черногорский - облачно, а температура снизилась до 0°С.

По данным спасателей, в течение недели температура воздуха на Чорногоре составляла от +7 до +10.

Также снег выпал на Свидовце в урочище Драгобрат.

Как сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, с Драгобрата, где на высокогорье выпал снег, эвакуируют детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. По данным ГосЧС, группа туристов насчитывает 35 человек.

"Из-за резкого снижения температуры в ночь на субботу на высокогорье выпал снег. Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров. В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей", - сообщил Москаль.

По его словам, на место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района.

Позже в ГосЧС сообщили, что в 11:00 спасатели добрались до туристов и сопровождают их до ближайшего населенного пункта.

"Состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались", - заявили в ведомстве.

фото - пресс-служба ГосЧС

В ГосЧС также предупредили, что 23 июня в Украине ожидается резкое изменение погоды: кроме восточных регионов, местами ожидаются грозы, в центральных и южных областях - местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди.

Также 23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Серета (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 м, а в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков.