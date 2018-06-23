В Карпатах выпал снег, Украине обещают резкое изменение погоды

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Суббота, 23 июня 2018, 10:14

23 июня на Черногорском хребте в Карпатах выпал снег.

Об этом говорится в сообщении спасателей Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Согласно сообщению, утром в субботу на горе Поп Иван Черногорский - облачно, а температура снизилась до 0°С.

 

 
 

По данным спасателей, в течение недели температура воздуха на Чорногоре составляла от +7 до +10.

Также снег выпал на Свидовце в урочище Драгобрат. 

В ГосЧС в свою очередь предупредили, что 23 июня в Украине ожидается резкое изменение погоды: кроме восточных регионов, местами ожидаются грозы, в центральных и южных областях - местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди.

Также 23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Серета (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 м, а в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков.

 

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Темы: погода
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