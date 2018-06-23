Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Дніпрі в екс-регіонала відібрали понад 15 га: користувався незаконно

Субота, 23 червня 2018, 10:48
У Дніпрі в екс-регіонала відібрали понад 15 га: користувався незаконно

У Дніпрі комерційні структури, підконтрольні одному із екс-нардепів від Партії регіонів та одному з ідеологів створення "Л/ДНР", незаконно користувалися земельними ділянками загальною площею понад 15 га. 

Про це 23 червня повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. 

"Фактичним власником та одним з кінцевих бенефіціарів приватних фірм є ідеолог та активний  організатор створення так званих "Д/ЛНР", колишній народний депутат України від "Партії регіонів", - заявили в СБУ, не уточнюючи прізвища екс-нардепа. 

"Оперативники СБУ задокументували, що низка комерційний структур отримала в оренду земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, з порушенням відповідних норм та не використовувала їх за цільовим призначенням", - зазначили в СБУ.

У судовому порядку у власність Дніпровської міськради було повернуто земельну ділянку рекреаційного призначення загальною площею 5,4 га. 

"У господарському суді Дніпропетровської області за матеріалами СБУ та прокуратури ухвалено рішення щодо розірвання договорів оренди та стягнення заборгованості за орендну плату з іншої приватної структури за земельні ділянки, що розташовані у місті площею 6,39 га та 3,76 га загальною вартістю 11,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Ділянки повернуто у комунальну власність міста.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: