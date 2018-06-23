У Дніпрі в екс-регіонала відібрали понад 15 га: користувався незаконно

У Дніпрі комерційні структури, підконтрольні одному із екс-нардепів від Партії регіонів та одному з ідеологів створення "Л/ДНР", незаконно користувалися земельними ділянками загальною площею понад 15 га.

Про це 23 червня повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"Фактичним власником та одним з кінцевих бенефіціарів приватних фірм є ідеолог та активний організатор створення так званих "Д/ЛНР", колишній народний депутат України від "Партії регіонів", - заявили в СБУ, не уточнюючи прізвища екс-нардепа.

"Оперативники СБУ задокументували, що низка комерційний структур отримала в оренду земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, з порушенням відповідних норм та не використовувала їх за цільовим призначенням", - зазначили в СБУ.

У судовому порядку у власність Дніпровської міськради було повернуто земельну ділянку рекреаційного призначення загальною площею 5,4 га.

"У господарському суді Дніпропетровської області за матеріалами СБУ та прокуратури ухвалено рішення щодо розірвання договорів оренди та стягнення заборгованості за орендну плату з іншої приватної структури за земельні ділянки, що розташовані у місті площею 6,39 га та 3,76 га загальною вартістю 11,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Ділянки повернуто у комунальну власність міста.