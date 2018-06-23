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В Днепре у экс-регионала отобрали более 15 га: пользовался незаконно

Суббота, 23 июня 2018, 10:48
В Днепре у экс-регионала отобрали более 15 га: пользовался незаконно

В Днепре коммерческие структуры, подконтрольные одному из экс-нардепов от Партии регионов и одному из идеологов создания "Л/ДНР", незаконно пользовались земельными участками общей площадью более 15 га.

Об этом 23 июня сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых "Д/ЛНР", бывший народный депутат Украины от "Партии регионов", - заявили в СБУ, не уточняя фамилии экс-нардепа.

"Оперативники СБУ задокументировали, что ряд коммерческий структур получил в аренду земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм, но не использовала их по целевому назначению", - отметили в СБУ.

В судебном порядке в собственность Днепровского горсовета был возвращен земельный участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 га.

"В суде Днепропетровской области по материалам СБУ и прокуратуры принято решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате с другой частной структуры за земельные участки, расположенные в городе площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Участки возвращены в коммунальную собственность города.

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