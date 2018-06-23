Українців викрили на переправленні нелегальних мігрантів до Європи

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Субота, 23 червня 2018, 11:59

Держприкордонслужба виявила групу українців, які займалися переправленням незаконних мігрантів до Європи. 

Про це 23 червня повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонників, вони отримали інформацію про можливе використання української яхти з трьома членами екіпажу як транспортний засіб для переміщення мігрантів. Відповідні дані було передано до бюро EUROPOL.

"Правоохоронці Греції та Італії підтвердили, що вказана група дійсно займалася незаконним промислом. Вперше яхта потрапила в поле зору правоохоронців в Греції під прапором України, а за кілька днів вже в Італії, але під прапором Німеччини і з зовсім іншою назвою", - повідомили у ДПСУ.

Також виявилося, що на борту яхти перебувала велика група нелегальних мігрантів, яких екіпаж, скоріш за все, підібрав на шляху з Греції.

Правоохоронні органи країн ЄС проводять невідкладні слідчі дії, повідомили українські прикордонники. 

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Теми: міграція Прикордонна служба
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