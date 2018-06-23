Украинцев уличили в переправке нелегальных мигрантов в Европу

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Суббота, 23 июня 2018, 11:59

Госпогранслужба выявила группу украинцев, которые занимались переправкой незаконных мигрантов в Европу.

Об этом 23 июня сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, они получили информацию о возможном использовании украинской яхты с тремя членами экипажа как транспортного средства для перемещения мигрантов. Соответствующие данные были переданы в бюро EUROPOL.

"Правоохранители Греции и Италии подтвердили, что указанная группа действительно занималась незаконным промыслом. Впервые яхта попала в поле зрения правоохранителей в Греции под флагом Украины, а через несколько дней уже в Италии, но под флагом Германии и с совсем другим названием", - сообщили в ГПСУ.

Также выяснилось, что на борту яхты находилась большая группа нелегальных мигрантов, которых экипаж, скорее всего, подобрал на пути из Греции.

Правоохранительные органы стран ЕС проводят неотложные следственные действия, сообщили украинские пограничники.

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Темы: миграция Пограничная служба
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