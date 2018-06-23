Україна нарощує експорт до ЄС

Основним торговельним партнером України в експорті товарів залишається Європейський Союз - за перші 4 місяці цього року його частка склала 42,9%.

Про це Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"У порівнянні з аналогічним періодом у 2017 році нам вдалося зробити якісний ривок в торгівлі до ЄС", - наголосили у міністерстві.

Експорт України до Євросоюзу за перші чотири місяці збільшився на 26,6% ($1,4 млрд) і склав $6,6 млрд.

У міністерстві додають: Україні є що запропонувати європейському ринку. За останні чотири місяці в структурі українського експорту до ЄС з’явилося 366 товарних підпозицій. Серед них: пропілен, полівінілхлорид, електричне сигналізаційне обладнання для залізниць та трамвайних колій та навіть яйця птиці без шкаралупи.

Зауважимо, темпи зростання експорту до Євросоюзу є значно вищими ніж в цілому з України. За даними Державної служби статистики України, загалом експорт товарів з України за січень-квітень цього року виріс на 12,8%.

Європейська правда