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Украина наращивает экспорт в ЕС

Суббота, 23 июня 2018, 13:32

Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров остается Европейский Союз - за первые 4 месяца этого года его доля составила 42,9%.

Об этом Министерство экономического развития и торговли сообщило на своей странице в Facebook.

"По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году нам удалось сделать качественный рывок в торговле в ЕС", - отметили в министерстве.

Экспорт Украины в Евросоюз за первые четыре месяца увеличился на 26,6% ($1,4 млрд) и составил $6,6 млрд.

В министерстве добавляют: Украине есть что предложить европейскому рынку. За последние четыре месяца в структуре украинского экспорта в ЕС появилось 366 субпозиций. Среди них: пропилен, поливинилхлорид, электрическое сигнализационное оборудования для железных дорог и трамвайных путей и даже яйца птицы без скорлупы.

Заметим, темпы роста экспорта в Евросоюз значительно выше, чем в целом по Украине. По данным Государственной службы статистики Украины, в целом экспорт товаров из Украины за январь-апрель этого года вырос на 12,8%.

Европейская правда

Темы: ЕСторговля
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