Вибори у Туреччині: На мітинг головного опонента Ердогана вийшли мільйони

У Стамбулі у переддень президентських виборів мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Число мітингарів під час свого виступу назвав сам Індже, повідомляє Hurriyet.

"Я дивлюсь на вас зі сцени, ви виглядаєте так прекрасно. Ви виглядаєте як макове поле. Чудово було в Ізмірі, Анкарі. Та у Стамбулі – 5 мільйонів людей", - сказав Індже.

У разі перемоги на виборах Індже обіцяє протягом 48 годин скасувати надзвичайний стан в Туреччині, оголосити рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.

Користувачі соцмереж публікують у Twitter фотогафії, які демонструють сотні тисяч прихильників Індже.

На знімках видно, що люди заполонили також дороги біля місця проведення мітингу.

Разом з тим дописувачі у мережі повідомляють, що турецькі канали ігнорують масові акції на підтримку Індже та не висвітлюють їх.

Supporters dance under rain, waiting for opposition presidential candidate Ince to arrive at major Istanbul rally day before #TurkeyElections pic.twitter.com/CD15l7HD1x — Mustafa E. Yilmaz (@MustafaEdib) June 23, 2018

#TurkeyElections: Muharrem Ince, presidential candidate of the main opposition CHP, vows to lift the current state of emergency in Turkey within 48 hours if he is elected into power pic.twitter.com/qRz7wMcgh7 — TRT World (@trtworld) June 23, 2018

5 MILLION PEOPLE are in MALTEPE, ISTANBUL attending #muharremince ‘s last meeting before the early election tomorrow but ALL TURKISH CHANNELS are BANNED from airing this. This is why we need back democracy! #Turkey #TurkeyElections pic.twitter.com/ixGu0OrD2K — Rana (@RanRan43) June 23, 2018

Раніше масові акції на підтримку Індже відбулися у Ізмірі та Анкарі.

Today in Ankara (L) after yesterday in Izmir (R), Turkey's 2nd and 3rd biggest cities, opposition presidential candidate @vekilince draws enormous crowds to his rallies. Tomorrow, only a day before voting, he pledges to hold his largest in Istanbul, kingmaker in #TurkeyElections pic.twitter.com/UNxZI2VCyS — Mustafa E. Yilmaz (@MustafaEdib) June 22, 2018

Європейська правда