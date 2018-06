Выборы в Турции: На митинг главного оппонента Эрдогана вышли миллионы

В Стамбуле за день до президентских выборов миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика Мухаррема Индже из Республиканской народной партии - главного оппонента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Число митингующих во время своего выступления назвал сам Индже, сообщает Hurriyet.

"Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле – 5 миллионов людей", - сказал Индже.

В случае победы на выборах Индже обещает в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, объявить решительную борьбу с терроризмом и ускорить переговоры с ЕС о вступлении.

Пользователи соцсетей публикуют в Twitter фотогафии, которые демонстрируют сотни тысяч сторонников Индже.

Вместе с тем пользователи сети сообщают, что турецкие каналы игнорируют массовые акции в поддержку Индже и не освещают их.

Ранее массовые акции в поддержку Индже прошли в Измире и Анкаре.

Supporters dance under rain, waiting for opposition presidential candidate Ince to arrive at major Istanbul rally day before #TurkeyElections pic.twitter.com/CD15l7HD1x — Mustafa E. Yilmaz (@MustafaEdib) June 23, 2018

#TurkeyElections: Muharrem Ince, presidential candidate of the main opposition CHP, vows to lift the current state of emergency in Turkey within 48 hours if he is elected into power pic.twitter.com/qRz7wMcgh7 — TRT World (@trtworld) June 23, 2018

5 MILLION PEOPLE are in MALTEPE, ISTANBUL attending #muharremince ‘s last meeting before the early election tomorrow but ALL TURKISH CHANNELS are BANNED from airing this. This is why we need back democracy! #Turkey #TurkeyElections pic.twitter.com/ixGu0OrD2K — Rana (@RanRan43) June 23, 2018

Today in Ankara (L) after yesterday in Izmir (R), Turkey's 2nd and 3rd biggest cities, opposition presidential candidate @vekilince draws enormous crowds to his rallies. Tomorrow, only a day before voting, he pledges to hold his largest in Istanbul, kingmaker in #TurkeyElections pic.twitter.com/UNxZI2VCyS — Mustafa E. Yilmaz (@MustafaEdib) June 22, 2018

Европейская правда