На Донеччині затримали "Святого", який воював за "ДНР"

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Субота, 23 червня 2018, 16:03

20 червня в місті Бахмут на Донеччині прикордонники спільно з поліцейськими затримали бойовика з позивним "Святой".

Про це повідомляє в суботу сайт Держприкордонслужби.

"Ретельно спланованою оперативною комбінацією було створено не тільки передумови для прибуття бойовика на контрольовану територію України, а і встановлення широкого кола осіб причетних до терористичної діяльності так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.

 
Фото ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що 30-річний громадянин України зізнався, що свій шлях до терористів розпочав в вересні 2014 року, коли добровільно вступив у батальйон "Восток".

Пройшовши початкову військову підготовку, бойовик виконував завдання на блокпостах та в подальшому вже на передових позиціях ворога поблизу Донецька.

"Зібрані матеріали свідчать про безпосередню участь "Святого" у бойових діях на боці агресора", - йдеться в повідомленні.

 

За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", дані внесено до ЄРДР, слідчі дії тривають.

Українська правда

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Теми: Донбас Прикордонна служба
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