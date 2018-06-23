В Донецкой области задержали "Святого", воевавшего за "ДНР"

20 июня в городе Бахмут Донецкой области пограничники совместно с полицейскими задержали боевика с позывным "Святой".

Об этом сообщает в субботу сайт Госпогранслужбы.

"Тщательно спланированной оперативной комбинацией были созданы не только предпосылки для прибытия боевика на контролируемую территорию Украины, а и установления широкого круга лиц, причастных к террористической деятельности так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Фото ГПСУ

В ГПСУ отметили, что 30-летний гражданин Украины признался, что свой путь к террористам начал в сентябре 2014 года, когда добровольно вступил в батальон "Восток".

Пройдя начальную военную подготовку, боевик выполнял задачи на блокпостах и ​​в дальнейшем уже на передовых позициях врага вблизи Донецка.

"Собранные материалы свидетельствуют о непосредственном участии "Святого" в боевых действиях на стороне агрессора", - говорится в сообщении.

По данному факту Национальной полиции направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", данные внесены в ЕРДР, следственные действия продолжаются.