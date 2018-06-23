В СБУ розповіли, як в Україні "легалізували" міжнародного терориста

СБУ викрила механізм незаконної легалізації на території України осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних організації.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

"Оперативники встановили, що іноземець - виходець з Північного Кавказу, який перебуває у розшуку за лінією Інтерпол за причетність до терористичної діяльності - для переховування від правоохоронних органів використовував частково підроблений паспорт громадянина України", - зазначили в СБ.

На підставі даного документу, виданого на інші установчі дані, іноземець отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

"Зловмисник мав посвідку на тимчасове проживання в Україні на власні установчі дані, яка була видана на підставі фіктивного шлюбу та сфальсифікованих документів", - повідомили у Службі безпеки.

У рамках відкритого кримінального провадження у Києві було проведено комплекс слідчих дій для документування протиправної діяльності іноземця. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.