Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ розповіли, як в Україні "легалізували" міжнародного терориста

Субота, 23 червня 2018, 17:07

СБУ викрила механізм незаконної легалізації на території України осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних організації.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

"Оперативники встановили, що іноземець - виходець з Північного Кавказу, який перебуває у розшуку за лінією Інтерпол за причетність до терористичної діяльності - для переховування від правоохоронних органів використовував частково підроблений паспорт громадянина України", - зазначили в СБ. 

На підставі даного документу, виданого на інші установчі дані, іноземець отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

"Зловмисник мав посвідку на тимчасове проживання в Україні на власні установчі дані, яка була видана на підставі фіктивного шлюбу та сфальсифікованих документів", - повідомили у Службі безпеки. 

У рамках відкритого кримінального провадження у Києві було проведено комплекс слідчих дій для документування протиправної діяльності іноземця. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: