В СБУ розповіли, як в Україні "легалізували" міжнародного терориста
СБУ викрила механізм незаконної легалізації на території України осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних організації.
Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
"Оперативники встановили, що іноземець - виходець з Північного Кавказу, який перебуває у розшуку за лінією Інтерпол за причетність до терористичної діяльності - для переховування від правоохоронних органів використовував частково підроблений паспорт громадянина України", - зазначили в СБ.
На підставі даного документу, виданого на інші установчі дані, іноземець отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
"Зловмисник мав посвідку на тимчасове проживання в Україні на власні установчі дані, яка була видана на підставі фіктивного шлюбу та сфальсифікованих документів", - повідомили у Службі безпеки.
У рамках відкритого кримінального провадження у Києві було проведено комплекс слідчих дій для документування протиправної діяльності іноземця. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.