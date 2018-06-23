В СБУ рассказали, как в Украине "легализовали" международного террориста

СБУ разоблачила механизм незаконной легализации на территории Украины лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"Оперативники установили, что иностранец - выходец с Северного Кавказа, который находится в розыске по линии Интерпол за причастность к террористической деятельности - чтобы скрыться от правоохранительных органов, использовал частично поддельный паспорт гражданина Украины", - отметили в СБ.

На основании данного документа, выданного на другие установочные данные, иностранец получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"У злоумышленника был вид на жительство в Украине на собственные установочные данные, который был выдан на основании фиктивного брака и сфальсифицированных документов", - сообщили в Службе безопасности.

В рамках открытого уголовного производства в Киеве был проведен комплекс следственных действий для документирования противоправной деятельности иностранца. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.