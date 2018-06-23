В СБУ рассказали, как в Украине "легализовали" международного террориста

2079 просмотров
Суббота, 23 июня 2018, 17:07

СБУ разоблачила механизм незаконной легализации на территории Украины лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"Оперативники установили, что иностранец - выходец с Северного Кавказа, который находится в розыске по линии Интерпол за причастность к террористической деятельности - чтобы скрыться от правоохранительных органов, использовал частично поддельный паспорт гражданина Украины", - отметили в СБ. 

На основании данного документа, выданного на другие установочные данные, иностранец получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"У злоумышленника был вид на жительство в Украине на собственные установочные данные, который был выдан на основании фиктивного брака и сфальсифицированных документов", - сообщили в Службе безопасности.

В рамках открытого уголовного производства в Киеве был проведен комплекс следственных действий для документирования противоправной деятельности иностранца. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ терроризм
powered by lun.ua
По теме
СБУ предупредила заказанный из РФ теракт в Харькове 23 июня 2018, 14:53
СБУ задержала россиян, которые "выбивали" деньги из бизнесменов 22 июня 2018, 21:17
Главные новости дня – за 60 секунд 22 июня 2018, 21:14
Все новости
Главные новости
Денисова: Балуха перевели в ИВС, где подвергают издевательствам и унижениям
СБУ предупредила заказанный из РФ теракт в Харькове
Нардепы набрали долгов на 1,5 млрд гривен: журналистский рейтинг
ООС: в субботу уже ранены двое военных
Все новости
исследование

Пищевая сода полезна для здоровья

тест

Насколько вы хороший водитель?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів