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В СБУ рассказали, как в Украине "легализовали" международного террориста

Суббота, 23 июня 2018, 17:07

СБУ разоблачила механизм незаконной легализации на территории Украины лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"Оперативники установили, что иностранец - выходец с Северного Кавказа, который находится в розыске по линии Интерпол за причастность к террористической деятельности - чтобы скрыться от правоохранительных органов, использовал частично поддельный паспорт гражданина Украины", - отметили в СБ. 

На основании данного документа, выданного на другие установочные данные, иностранец получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"У злоумышленника был вид на жительство в Украине на собственные установочные данные, который был выдан на основании фиктивного брака и сфальсифицированных документов", - сообщили в Службе безопасности.

В рамках открытого уголовного производства в Киеве был проведен комплекс следственных действий для документирования противоправной деятельности иностранца. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Темы: СБУтерроризм
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