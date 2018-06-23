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На ремонт українських доріг потрібно 2 трильйони - радник голови Укравтодору

Субота, 23 червня 2018, 17:28

В Україні на капітальний ремонт усіх доріг, що поєднують населені пункти, необхідно виділити 2 трильйони гривень.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив  радник глави "Укравтодору" Олександр Кава.

"Дороги, де робиться ямковий ремонт - вимушений захід для того, щоб забезпечити якийсь проїзд на дорогах, які потребують капітального ремонту. Щоб відремонтувати усі дороги країни між населеними пунктами, потрібно 2 трлн гривень", - заявив він.

Говорячи про вартість одного кілометра дороги, Кава зазначив, що усе "залежить від необхідного обсягу земельних робіт".

"Дорога другої-третьої категорії - це від 10 до 15 млн за кілометр", - додав Кава, кажучи про "середній ремонт".

Також він заявив, що в Україні - 17 тисяч мостів, 9 тисяч з яких перебувають в аварійному стані і потребують капітального ремонту, а 4,5 тисячі потребують термінового закриття і ремонту. 

"Українська правда" у Threads

Теми: дорогиУкравтодоргроші
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