На ремонт украинских дорог нужно 2 триллиона - советник главы Укравтодора

В Украине на капитальный ремонт всех дорог, соединящих населенные пункты необходимо выделить 2 триллиона гривен.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Дороги, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы отремонтировать все дороги страны между населенными пунктами, нужно 2 трлн гривен", - заявил он.

Говоря о стоимости одного километра дороги, Кава отметил, что все "зависит от необходимого объема земельных работ".

"Дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 млн за километр", - добавил Кава, говоря о "среднем ремонте".

Также он заявил, что в Украине 17 тысяч мостов, 9 тысяч из которых находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, а 4,5 тысячи нуждаются в срочном закрытии и ремонте.