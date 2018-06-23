На ремонт украинских дорог нужно 2 триллиона - советник главы Укравтодора
В Украине на капитальный ремонт всех дорог, соединящих населенные пункты необходимо выделить 2 триллиона гривен.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.
"Дороги, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы отремонтировать все дороги страны между населенными пунктами, нужно 2 трлн гривен", - заявил он.
Говоря о стоимости одного километра дороги, Кава отметил, что все "зависит от необходимого объема земельных работ".
"Дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 млн за километр", - добавил Кава, говоря о "среднем ремонте".
Также он заявил, что в Украине 17 тысяч мостов, 9 тысяч из которых находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, а 4,5 тысячи нуждаются в срочном закрытии и ремонте.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"