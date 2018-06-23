У порту "Южний" змінився керівник

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Субота, 23 червня 2018, 21:58

Керівником ДП "Морський торговельний порт "Южний" з 23 червня призначено Анатолія Яблунівського.

Як повідомляє прес-служба порту, відповідний наказ підписав Державний секретар МІУ Анатолій Галущак.

У повідомленні зазначено, що Яблунівський має 17-річний досвід роботи в морській галузі. 

Раніше він очолював адміністрацію Херсонського морського порту, працював заступником начальника порту з експлуатації в ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" та виконуючим обов'язки заступника директора із зовнішньоекономічної та комерційної діяльності в ДП "Чорноморський торговельний порт", керівником з експлуатації СК "Авліта". З 2001 по 2011 рр.  обіймав посади заступника та начальника вантажно-розвантажувального району №2 ДП "МТП "Южний".

Яблунівський змінив на посаді Віталія Жуковського, який виконував обов’язки директора ДП "МТП "Южний" з грудня 2016 року.

Українська правда

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