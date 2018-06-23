Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У порта "Южный" сменился руководитель

Суббота, 23 июня 2018, 21:58

Руководителем ГП "Морской торговый порт "Южный" с 23 июня назначен Анатолий Яблунивский.

Как сообщает пресс-служба порта, соответствующий приказ подписал Государственный секретарь МИУ Анатолий Галущак.

В сообщении отмечается, что Яблунивский имеет 17-летний опыт работы в морской отрасли.

Ранее он возглавлял администрацию Херсонского морского порта, работал заместителем начальника порта по эксплуатации в ГП "Измаильский морской торговый порт" и исполняющим обязанности заместителя директора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности в ООО "Черноморский торговый порт", руководителем по эксплуатации СК "Авлита". С 2001 по 2011 гг. занимал должности заместителя и начальника погрузочно-разгрузочного района №2 ГП "МТП "Южный".

Яблунивский сменил на посту Виталия Жуковского, который исполнял обязанности директора ГП "МТП "Южный" с декабря 2016 года.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: