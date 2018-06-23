У порта "Южный" сменился руководитель

Руководителем ГП "Морской торговый порт "Южный" с 23 июня назначен Анатолий Яблунивский.

Как сообщает пресс-служба порта, соответствующий приказ подписал Государственный секретарь МИУ Анатолий Галущак.

В сообщении отмечается, что Яблунивский имеет 17-летний опыт работы в морской отрасли.

Ранее он возглавлял администрацию Херсонского морского порта, работал заместителем начальника порта по эксплуатации в ГП "Измаильский морской торговый порт" и исполняющим обязанности заместителя директора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности в ООО "Черноморский торговый порт", руководителем по эксплуатации СК "Авлита". С 2001 по 2011 гг. занимал должности заместителя и начальника погрузочно-разгрузочного района №2 ГП "МТП "Южный".

Яблунивский сменил на посту Виталия Жуковского, который исполнял обязанности директора ГП "МТП "Южный" с декабря 2016 года.