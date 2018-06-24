У Києві підозрюваний у шахрайстві втік з-під варти

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Неділя, 24 червня 2018, 00:57

У Києві під час конвоювання втік з-під варти підозрюваний у шахрайстві Олександр Бурлаку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Дніпровським управлінням поліції головного управління Національної поліції в м. Києві розшукується Бурлаку Олександр Сімон, 1986 р.н., який 23.06.2018 року скоїв втечу з-під варти", - йдеться у повідомленні.

Проти Бурлаку  відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився із жінками і обшукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів США", - заявили в поліції.

Бурлаку - раніше судимий Луцьким міськрайонним судом Волинської області за скоєння шахрайства та підробку документів.

Поліція залучила всі наряди на пошуки втікача, орієнтування передані в інші регіони.

 
 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти. Також у поліції проведуть  службове розслідування щодо дій правоохоронців, які здійснювали конвоювання.

Поліція просить всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження Бурлаку, негайно повідомити про це за телефонами: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 або 102.

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Теми: поліція Київ
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