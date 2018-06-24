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В Киеве подозреваемый в мошенничестве сбежал из-под стражи

Воскресенье, 24 июня 2018, 00:57

В Киеве во время конвоирования сбежал из-под стражи подозреваемый в мошенничестве Александр Бурлаку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Днепровским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве разыскивается Бурлаку Александр Симон, 1986 г.р., который 23.06.2018 года совершил побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

Против Бурлаку открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обыскивал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов США", - заявили в полиции.

Бурлаку - ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за мошенничество и подделку документов.

Полиция привлекла все наряды на поиски беглеца, ориентировки переданы в другие регионы.

 
 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи. Также в полиции проведут служебное расследование относительно действий правоохранителей, которые проводили конвоирование.

Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Бурлаку, немедленно сообщить об этом по телефонам: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 или 102.

Темы: полицияКиев
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