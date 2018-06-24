США попередили Іран про "гнів усього світу" у разі розвитку ядерної програми

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Іран може зіткнутися з "гнівом усього світу", якщо буде продовжувати розвиток своєї ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому Помпео наголосив, що не йдеться про військове втручання США.

"Коли я кажу про гнів, я не маю на увазі військові дії. Я маю на увазі ганьбу та економічну силу, яка буде спрямована на них. Я дійсно сподіваюся, що військові дії ніколи не розпочнуться. Це не в інтересах жодного з нас", - сказав держсекретар.

Раніше Іран заявив, що проінформує Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) про початок процесу нарощування потужностей зі збагачення урану. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї розпорядився, щоб Організація з атомної енергії Ірану негайно розпочала підготовку до збагачення урану, якщо ядерна угода 2015 року розвалиться після виходу з неї США.

Після цього на іранській атомній електростанції Натанз почали будівництво центрифуг для збагачення урану, роботи будуть завершені через місяць, заявив голова Організація з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі.

Європейські держави, які підписали угоду, досі підтримують її, але мають побоювання з приводу програми балістичних ракет Ірану і його впливу на Близькому Сході. Іран каже, що ці два питання не підлягають обговоренню.

За угодою зі США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, Росією і Китаєм, Іран суворо обмежив потужності зі збагачення урану, щоб запевнити держави у тому, що він не використовується для розробки ядерних бомб.

В обмін Іран отримав послаблення санкцій, більшість з яких були скасовані у січні 2016 року. Нині США вводять нові санкції і хочуть укласти новий договір.

Іран, у свою чергу, назвав умови США для нової ядерної угоди безглуздими і висунув 15 вимог.