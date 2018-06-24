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США предупредили Иран о "гневе всего мира" в случае развития ядерной программы

Воскресенье, 24 июня 2018, 01:34

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран может столкнуться с "гневом всего мира", если будет продолжать развитие своей ядерной программы.

Об этом сообщает Reuters.

При этом Помпео подчеркнул, что речь не идет о военном вмешательстве США.

"Когда я говорю о гневе, я не имею в виду военные действия. Я имею в виду позор и экономическую силу, которая будет направлена ​​на них. Я действительно надеюсь, что военные действия никогда не начнутся. Это не в интересах  ни одного из нас", - сказал госсекретарь.

Ранее Иран заявил, что проинформирует Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) о начале процесса наращивания мощностей по обогащению урана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерное соглашение 2015 года развалится после выхода из него США.

После этого на иранской атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана, работы будут завершены через месяц, заявил глава Организация по атомной энергии Ирана.

"После приказа верховного лидера мы в течение 48 часов подготовили этот центр. Надеемся, что объект будет завершен через месяц", - сказал он в эфире гостелевидения Ирана, передает Reuters.

Европейские государства, подписавшие соглашение, до сих пор поддерживают его, но опасаются насчет программы баллистических ракет Ирана и его влияния на Ближнем Востоке. Иран говорит, что эти два вопроса не подлежат обсуждению.

По соглашению с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем Иран строго ограничил мощности по обогащению урана, чтобы заверить государства в том, что он не используется для разработки ядерных бомб.

Взамен Иран получил ослабление санкций, большинство из которых были отменены в январе 2016 года. Сейчас США вводят новые санкции и хотят заключить новый договор.

Иран, в свою очередь, назвал бессмысленными условия США по новому ядерному соглашению и выдвинул 15 требований.

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Темы: СШАИранядерное оружие
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