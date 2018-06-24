Вибух на спиртзаводі на Тернопільщині: ДСНС евакуювала 350 людей

654 перегляди
Неділя, 24 червня 2018, 01:58

У місті Збараж Тернопільської області стався вибух на недіючому спиртзаводі, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 350 мешканців прилеглих приватних будинків.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вибух стався близько 18:15 23 червня - на спиртзаводі розгерметизувалась одна із ємностей з біоетанолом.

Для гасіння пожежі долучили 63 рятувальників та 15 одиниць пожежної техніки.

Жертв та постраждалих немає.

"Станом на 21:10 23 червня пожежу локалізовано на площі 1200 кв.м. Інтенсивність вогню значно зменшилась.  Ситуція повністю контрольована", - заявили в ДСНС.

 
Усі фото - ДСНС
 
 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДСНС Тернопільська область вибух
powered by lun.ua
По темі
Як не спалить, то заллє: українцям загрожують небезпечні сюрпризи природи 22 червня 2018, 12:00
Через грози та вітер без світла лишилися 129 населених пунктів 16 червня 2018, 09:02
Рятувальники розміновують судно з боєприпасами, що затонуло у Чорному морі 13 червня 2018, 14:24
Усі новини
Головні новини
Вибух на спиртзаводі на Тернопільщині: ДСНС евакуювала 350 людей
Горбатюк: Луценко не має нічого спільного з законом
Кримськотатарський активіст Караметов помер після ДТП
Балух у листі Порошенку написав, як в СІЗО співали гімн України
Усі новини
спорт

5 фізичних вправ, які підуть на користь вашій кішці

Відео

Померла легендарна горила Коко, яка вміла розмовляти