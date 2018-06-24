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Вибух на спиртзаводі на Тернопільщині: ДСНС евакуювала 350 людей

Неділя, 24 червня 2018, 01:58
Вибух на спиртзаводі на Тернопільщині: ДСНС евакуювала 350 людей

У місті Збараж Тернопільської області стався вибух на недіючому спиртзаводі, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 350 мешканців прилеглих приватних будинків.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вибух стався близько 18:15 23 червня - на спиртзаводі розгерметизувалась одна із ємностей з біоетанолом.

Для гасіння пожежі долучили 63 рятувальників та 15 одиниць пожежної техніки.

Жертв та постраждалих немає.

"Станом на 21:10 23 червня пожежу локалізовано на площі 1200 кв.м. Інтенсивність вогню значно зменшилась.  Ситуція повністю контрольована", - заявили в ДСНС.

 
Усі фото - ДСНС
 
 

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Теми: ДСНСТернопільська областьвибух
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