Вибух на спиртзаводі на Тернопільщині: ДСНС евакуювала 350 людей
Неділя, 24 червня 2018, 01:58
У місті Збараж Тернопільської області стався вибух на недіючому спиртзаводі, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 350 мешканців прилеглих приватних будинків.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вибух стався близько 18:15 23 червня - на спиртзаводі розгерметизувалась одна із ємностей з біоетанолом.
Для гасіння пожежі долучили 63 рятувальників та 15 одиниць пожежної техніки.
Жертв та постраждалих немає.
"Станом на 21:10 23 червня пожежу локалізовано на площі 1200 кв.м. Інтенсивність вогню значно зменшилась. Ситуція повністю контрольована", - заявили в ДСНС.