Вибух на спиртзаводі на Тернопільщині: ДСНС евакуювала 350 людей

У місті Збараж Тернопільської області стався вибух на недіючому спиртзаводі, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 350 мешканців прилеглих приватних будинків.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вибух стався близько 18:15 23 червня - на спиртзаводі розгерметизувалась одна із ємностей з біоетанолом.

Для гасіння пожежі долучили 63 рятувальників та 15 одиниць пожежної техніки.

Жертв та постраждалих немає.

"Станом на 21:10 23 червня пожежу локалізовано на площі 1200 кв.м. Інтенсивність вогню значно зменшилась. Ситуція повністю контрольована", - заявили в ДСНС.