Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв на спиртзаводе в Тернопольской области: ГСЧС эвакуировала 350 человек

Воскресенье, 24 июня 2018, 01:58
Взрыв на спиртзаводе в Тернопольской области: ГСЧС эвакуировала 350 человек

В городе Збараж Тернопольской области произошел взрыв на недействующем спиртзаводе, вследствие чего возник пожар. Спасатели эвакуировали 350 жителей близлежащих частных домов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел около 18:15 23 июня - на спиртзаводе разгерметизировалась одна из емкостей с биоэтанолом.

Для тушения пожара привлекли 63 спасателей и 15 единиц пожарной техники.

Жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 21:10 23 июня пожар локализован на площади 1200 кв.м. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуция полностью контролируется", - заявили в ГСЧС.

 
 
 
Все фото - ГСЧС 

Темы: ГСЧСТернопольская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
ГСЧС
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области – есть пострадавшие, задело укрытие
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: