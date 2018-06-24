Взрыв на спиртзаводе в Тернопольской области: ГСЧС эвакуировала 350 человек

В городе Збараж Тернопольской области произошел взрыв на недействующем спиртзаводе, вследствие чего возник пожар. Спасатели эвакуировали 350 жителей близлежащих частных домов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел около 18:15 23 июня - на спиртзаводе разгерметизировалась одна из емкостей с биоэтанолом.

Для тушения пожара привлекли 63 спасателей и 15 единиц пожарной техники.

Жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 21:10 23 июня пожар локализован на площади 1200 кв.м. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуция полностью контролируется", - заявили в ГСЧС.