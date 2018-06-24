Трамп може зустрітися з Путіним "у недалекому майбутньому" - Помпео

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "у недалекому майбутньому".

Про це він сказав в інтерв'ю телемережі MSNBC, передає "Радіо Свобода".

За словами Помпео, це може статися після поїздки до Москви радника з національної безпеки США Джона Болтона, яку Білий дім днями анонсував на наступний тиждень із метою обговорити можливість такої зустрічі.

"Вашингтон намагається знайти точки, в яких наші інтереси (США і Росії - ред.) перекриваються, але захищати американські інтереси в тому, де таких інтересів немає", - підкреслив держсекретар.

За його словами, в його переговорах із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, відколи він став держсекретарем США у квітні, він висловлював занепокоєння з приводу втручання Росії у вибори у США та її поведінки в Україні та Сирії.

Минулого тижня Трамп заявив журналістам, що хотів би зустрітися з Путіним цього літа. За інформацією ЗМІ, Вашингтон хоче, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.

Нещодавно американський президент виступив із заявами повернути Росію до "Великої вісімки".