Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем" - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в недалеком будущем".

Об этом он сказал в интервью телесети MSNBC, передает "Радио Свобода".

По словам Помпео, это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, которую Белый дом на днях анонсировал на следующую неделю с целью обсудить возможность такой встречи.

"Вашингтон пытается найти точки, в которых наши интересы (США и России - ред.) совпадают, но защищать американские интересы в том, где таких интересов нет", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, в его переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с тех пор, как он стал госсекретарем США в апреле, он выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Украине и Сирии.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил журналистам, что он хотел бы встретиться с Владимиром Путиным этим летом.

По информации СМИ, Вашингтон хочет, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Недавно американский президент выступил с заявлениями вернуть Россию в "Большую восьмерку".