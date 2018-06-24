Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем" - Помпео

Воскресенье, 24 июня 2018, 02:40
Трамп может встретиться с Путиным в недалеком будущем - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в недалеком будущем".

Об этом он сказал в интервью телесети MSNBC, передает "Радио Свобода".

По словам Помпео, это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, которую Белый дом на днях анонсировал на следующую неделю с целью обсудить возможность такой встречи.

"Вашингтон пытается найти точки, в которых наши интересы (США и России - ред.) совпадают, но защищать американские интересы в том, где таких интересов нет", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, в его переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с тех пор, как он стал госсекретарем США в апреле, он выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Украине и Сирии.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил журналистам, что он хотел бы встретиться с Владимиром Путиным этим летом.

По информации СМИ, Вашингтон хочет, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Недавно американский президент выступил с заявлениями вернуть Россию в "Большую восьмерку".

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: