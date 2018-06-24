Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем" - Помпео

236 просмотров
Воскресенье, 24 июня 2018, 02:40

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в недалеком будущем".

Об этом он сказал в интервью телесети MSNBC, передает "Радио Свобода".

По словам Помпео, это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, которую Белый дом на днях анонсировал на следующую неделю с целью обсудить возможность такой встречи.

"Вашингтон пытается найти точки, в которых наши интересы (США и России - ред.) совпадают, но защищать американские интересы в том, где таких интересов нет", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, в его переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с тех пор, как он стал госсекретарем США в апреле, он выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Украине и Сирии.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил журналистам, что он хотел бы встретиться с Владимиром Путиным этим летом.

По информации СМИ, Вашингтон хочет, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Недавно американский президент выступил с заявлениями вернуть Россию в "Большую восьмерку".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп Путин США Росcия
powered by lun.ua
По теме
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год 22 июня 2018, 21:26
Трамп пригрозил Евросоюзу 20% пошлинами на автомобили 22 июня 2018, 20:14
Советник Трампа едет в Москву договариваться о встрече с Путиным 22 июня 2018, 02:15
Все новости
Главные новости
Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем" - Помпео
Взрыв на спиртзаводе в Тернопольской области: ГСЧС эвакуировала 350 человек
Горбатюк: Луценко не имеет ничего общего с законом
Крымскотатарский активист Караметов умер после ДТП
Все новости
бренд

Киевские коллекционеры кроссовок — о сникерхед-культуре и любимых моделях

Музыка

Песня дня: совместный трек "Бумбокс" и The Gitas

Поиск по сайту
Архив
Весь архів