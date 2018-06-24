У Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного - поранив

На Оболонській Набережній Києва між власником кафе та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу застрелив кривдника, ще одного - поранив.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Стрільця затримали. З місця події вилучили пістолет Макарова, попередньо - бойовий, зі знищеними номерами та стріляні гільзи. Повідомлення про стрілянину на Оболонській Набережній надійшло близько півночі", - йдеться у заяві.

"Стрілець - уродженець іншої країни, 1958 р.н., раніше у поле зору правооохоронців не потрапляв. Загиблий - уродженець Запорізької області, 1989 р.н., поранений - уродженець Донецька, 1987 р.н.", - зазначили у поліції.

Пораненого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню, де надають медичну допомогу.

На місці працювали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управлінь поліції. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцю загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.