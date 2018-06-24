В Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного - ранил

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Воскресенье, 24 июня 2018, 06:55

На Оболонской Набережной Киева между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного - ранил.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Стрелка задержали. С места происшествия изъяли пистолет Макарова, предварительно - боевой, с уничтоженными номерами, и стреляные гильзы. Сообщение о стрельбе на Оболонской Набережной поступило около полуночи", - говорится в заявлении.

"Стрелок - уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правохранителей не попадал. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 г.р., раненый - ​​уроженец Донецка, 1987 г.р.", - отметили в полиции.

Раненого с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь.

На месте работали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управлений полиции. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

 
 
 
 

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Темы: Киев убийство полиция
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