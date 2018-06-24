Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна звільнити Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії.

Про це повідомив заступник генсека РЄ Даніель Гольтґен, пише DW.

"У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - зазначив Гольтґен, нагадавши, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з Путіним, міністром закордонних справ Сєрґєєм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою. За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не піднімав. У ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Сенцова.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", - сказав заступник генсека.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

Європейська правда