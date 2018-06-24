Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна звільнити Сенцова

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Неділя, 24 червня 2018, 13:16

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії.

Про це повідомив заступник генсека РЄ Даніель Гольтґен, пише DW.

"У понеділок Ягланд  подасть прохання про помилування Сенцова", - зазначив Гольтґен, нагадавши, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини. 

20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з Путіним, міністром закордонних справ Сєрґєєм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою. За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не піднімав. У ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Сенцова.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", - сказав заступник генсека.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

Європейська правда

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Теми: Сенцов політв'язні Європа
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