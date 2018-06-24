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Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова

Воскресенье, 24 июня 2018, 13:16
Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальное прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии.

Об этом сообщил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген, пишет DW.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - отметил Гольтген, напомнив, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и русским омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Гольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. В ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призвал российскую сторону освободить Сенцова.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала в отношении него ни поддержки, ни возражений", - сказал заместитель генсека.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

Европейская правда

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Темы: СенцовполитзаключенныеЕвропа
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