У Харкові застрелили подружжя й поранили дитину

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Неділя, 24 червня 2018, 15:39

У Харкові зловмисник застрелив чоловіка та дружину, а також поранив їхню 13-річну дитину.

Як повідомляє поліція Харківщини, підозрюваного затримали упродовж кількох годин за орієнтуванням на виїзді з обласного центру.

 
Фото поліції

Тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.

 

При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку стояв підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину.

 

Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Українська правда

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Теми: Харків поліція
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