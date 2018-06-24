У Харкові застрелили подружжя й поранили дитину

У Харкові зловмисник застрелив чоловіка та дружину, а також поранив їхню 13-річну дитину.

Як повідомляє поліція Харківщини, підозрюваного затримали упродовж кількох годин за орієнтуванням на виїзді з обласного центру.

Фото поліції

Тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.

При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку стояв підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину.

Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.